Появились кадры с места пожара в здании во Фрязине

Обстановку утром на месте пожара во Фрязине сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Здание выглядит полностью выгоревшим. Судя по кадрам, огонь уже потушили. Верхние этажи полностью почернели.

Площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров. Сначала было известно о двух погибших в результате пожара. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, количество жертв выросло до шести. По факту смерти возбудили уголовное дело.

Возгорание в административном девятиэтажном здании во Фрязине произошло 24 июня. Огонь быстро распространялся, а его тушение затрудняли баллоны с газовоздушной смесью, которые спустя время спровоцировали взрывы. Из-за этого произошло обрушение перекрытий. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение только поздним вечером.

Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Губернатор Подмосковье Андрей Воробьев посетил Центральную городскую больницу, куда направили пострадавших. Глава региона отметил, что в состоянии мужчины наблюдается положительная динамика.