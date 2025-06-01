Появились кадры с места обрушения моста в Курской области

Прокуратура следит за восстановительными работами после ЧП. На место происшествия прибыла курский транспортный прокурор Юлия Смотрова.

«По предварительным данным, сегодня ночью произошло обрушение железнодорожного моста на перегоне Остапово — Михайловский рудник и крушение состава грузового поезда», — отметили в прокуратуре.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе обрушился мост, когда по нему проезжал грузовой локомотив.

Часть поезда упала на автомобильную дорогу под мостом. Начался пожар тепловоза, который сотрудники МЧС быстро потушили. Остальные вагоны остались на железнодорожной платформе.

По предварительным данным, один из машинистов тепловоза получил травмы ног. Всех членов бригады доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Дорога под мостом закрыта. Транспорт движется в обход.

В Брянской области потерпел крушение пассажирский поезд, есть погибшие и пострадавшие. Московские врачи готовы помочь пассажирам. Они уже встретили первую группу пострадавших на Киевском вокзале. Губернатор Александр Богомаз заявил, что мост обрушился в результате подрыва. ФПК пообещала возместить стоимость проезда пассажирам поезда, который попал в ЧП под Брянском.