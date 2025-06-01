Хинштейн заявил об обрушении моста в Курской области

Ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива рухнул мост. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн .

Часть состава упала на автомобильную дорогу, тепловоз загорелся. Спасатели оперативно локализовали пожар. Остальные составы находятся на платформе железной дороги.

Предварительно, один из машинистов травмировал ноги.

«Всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков», — подчеркнул Хинштейн.

Автодорогу под мостом перекрыли, на месте работают оперативные службы. Врио губернатора отметил, что держит ситуацию на контроле.

«Причина обрушения моста будет установлена», — добавил он.

Ранее мост обрушился на железнодорожные пути в Брянской области. В результате пострадали 69 человек, в том числе трое детей.