Хинштейн заявил об обрушении моста в Курской области
Ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива рухнул мост. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Часть состава упала на автомобильную дорогу, тепловоз загорелся. Спасатели оперативно локализовали пожар. Остальные составы находятся на платформе железной дороги.
Предварительно, один из машинистов травмировал ноги.
«Всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков», — подчеркнул Хинштейн.
Автодорогу под мостом перекрыли, на месте работают оперативные службы. Врио губернатора отметил, что держит ситуацию на контроле.
«Причина обрушения моста будет установлена», — добавил он.
Ранее мост обрушился на железнодорожные пути в Брянской области. В результате пострадали 69 человек, в том числе трое детей.