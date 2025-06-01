Московские медики встретили на Киевском вокзале пострадавших из Брянской области

Московские медики готовы оказывать помощь пассажирам, пострадавшим при крушении поезда в Брянской области. Они уже встретили на Киевском вокзале первую партию прибывших, сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.
Экстренные службы сейчас ждут второй поезд с пострадавшими.
Мост обрушился на пассажирский состав Климов — Москва в Выгоничском районе. В результате ЧП погибли семь человек. Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что мост рухнул из-за подрыва.
В медучреждения доставили 47 пострадавших, в том числе троих детей. Один ребенок — восьмимесячный мальчик — находится в тяжелом состоянии. Его планируют перевезти в Москву.
Всего в поезде находились 388 пассажиров. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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