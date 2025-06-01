Губернатор Брянской области подтвердил подрыв моста

Богомаз: мост в Брянской области рухнул на поезд из-за подрыва

Причиной обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области стал подрыв. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климов — Москва, где было 388 пассажиров», — отметил он.

В результате ЧП погибли семь человек. Есть пострадавшие, в тяжелом состоянии находятся двое, в том числе восьмимесячный мальчик.

Всего после обрушения госпитализировали 47 человек. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, находящегося в тяжелом состоянии ребенка доставят для лечения в Москву.

Ранее военкор Александр Сладков назвал сход поезда в Брянской области диверсией. По его словам, руководство Украины таким образом устроило провокацию перед переговорами делегаций в Стамбуле.