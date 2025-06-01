ФПК вернет деньги за проезд пассажирам поезда, который попал в ЧП под Брянском

ФПК вернет пассажирам, которые были в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда. Также компания начислит им 20 000 баллов по программе «РЖД Бонус». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

«Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО „СОГАЗ“», — уточнили в ФПК.

Для получения дополнительной информации нужно позвонить в страховую компанию по телефону: 8-800-333-08-88.

В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной ЧП стал подрыв. Семь человек погибли. Всего в больницы доставили 47 пострадавших. Трое из них — в тяжелом состоянии.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что пострадавшим в ЧП с поездом в Брянской области детям оказывают всю необходимую помощь.

Сейчас в Брянской области идут работы по ликвидации последствий крушения поезда. Специалисты разбирают обломки моста и убирают вагоны, которые сошли с рельсов, с железнодорожного полотна.

РЖД частично поменяли маршрут некоторых поездов после ЧП под Брянском. Белорусская железная дорога тоже изменила маршруты двух составов.