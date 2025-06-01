Богомаз рассказал о состоянии пострадавших при обрушении моста под Брянском

Богомаз: после обрушения моста в Брянской области госпитализировали 47 человек

После обрушения моста на железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области в медучреждения доставили 47 пострадавших, в том числе трое детей. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Трое пострадавших, включая одного ребенка, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь», — добавил губернатор.

Ранее он сообщил, что число пострадавших увеличилось до 69 человек. К оказанию помощи подключились медики из Москвы. На место ЧП выехали бригады Центра экстренной медицинской помощи.

После крушения моста РЖД изменили маршруты некоторых поездов. Пригородные составы пойдут по укороченным маршрутам, специалисты делают все возможное для восстановления движения.