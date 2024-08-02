Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле завершили

В Нижнем Тагиле завершены поисковые работы, людей под завалами дома больше нет

Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Завершены поисково-спасательные работы. Людей под завалами больше нет», — рассказал собеседник агентства.

До этого в МЧС России сообщили, что число погибших в результате взрыва бытового газа и частичного обрушения пятиэтажки увеличилось до 10 человек. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших.

С начала проведения работ специалисты спасли 15 человек, в том числе семь детей. Пять детей остаются в больницах, один ребенок в состоянии средней тяжести находится в Детской городской больнице.

Еще четверых эвакуировали в Екатеринбург: двоих в состоянии средней тяжести, двоих — в тяжелом. За жизнь одного ребенка борются врачи, он в реанимации.

Поисково-спасательные работы продолжались больше суток.

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения. По его словам, всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.