Спасатели достали тело восьмого погибшего из-под обломков дома в Нижнем Тагиле

МЧС сообщило о восьмом погибшем при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Число жертв обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми. О найденном в ходе разборе завалов тела сообщила пресс-служба МЧС .

В ведомстве добавили, что в ходе поисково-спасательных работ живыми нашли семь детей и восемь взрослых. С места вывезли порядка 1000 тонн обломков строительных конструкций и мусора.

Спасатели подчеркнули, что работы продолжаются круглосуточно и они рассчитывают найти других выживших.

Специалисты пояснили, что в развале есть полости, в которых могут оставаться люди. Если в ходе разбора они находят такое место и слышат человека, то все работы останавливаются и с человеком вступают в контакт, чтобы понять в каком он состоянии. После этого работа продолжается, чтобы достать пострадавшего.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил субботу, 3 августа, днем траура по погибшим при обрушении дома. Он добавил, что все пострадавшие семьи, а также потерявшие родных получили всю необходимую помощь.

Взрыв в Нижнем Тагиле прогремел в минувший четверг, 1 августа. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа. При детонации обрушились два подъезда.