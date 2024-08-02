В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура по жертвам обрушения дома

Фото: РИА «Новости»

В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура по погибшим при взрыве бытового газа в жилом доме на улице Сибирской. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Владислав Пинаев.

«В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

По словам главы города, пострадавшим семьям оказывают всю необходимую помощь.

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, обрушившегося накануне, семерых погибших. По данным МЧС, в результате ЧП пострадал 21 человек, из них 10 детей.

Два подъезда жилого дома обрушились 1 августа, предположительно, из-за взрыва газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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