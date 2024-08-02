После обрушения пятиэтажки в реанимации находится один пострадавший ребенок

Фото: РИА «Новости»

Один ребенок, пострадавший при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле, находится в отделении анестезиологии и реанимации в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадал 21 человек, из них 10 детей. Пятеро несовершеннолетних остаются в больницах. Одного ребенка в состоянии средней тяжести лечат в Детской городской больнице Нижнего Тагила. Четверых эвакуировали в Екатеринбург, двое из них в состоянии средней тяжести, двое — в тяжелом.

Также трое взрослых пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации Екатеринбургской клинической больницы № 23.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве достигло шести человек.

Пятиэтажный жилой дом обрушился 1 августа из-за взрыва газа. ЧП затронуло 15 квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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