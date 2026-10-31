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    Директора компании оштрафовали за сход товарных вагонов в Волгоградской области

    Фото: пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

    Волгоградская транспортная прокуратура выявила нарушения, из-за которых несколько товарных вагонов сошли с путей на станции Разгуляевка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

    При проверке сотрудники прокуратуры установили, что работники ООО «Акрон Скрап Ростов» не соблюдали порядок закрепления вагонов. Из-за этого подвижной состав повредил инфраструктуру общего пользования, принадлежащую РЖД.

    Директору предприятия, которое занимается заготовкой и реализацией металлолома, внесли представление, нарушения оперативно устранили. Также на руководителя компании наложили административный штраф.

    Ранее на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково в Свердловской области сошли с путей и загорелись несколько вагонов в двух составах. После происшествия на участке провели восстановительные работы.

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