Директора компании оштрафовали за сход товарных вагонов в Волгоградской области

Волгоградская транспортная прокуратура выявила нарушения, из-за которых несколько товарных вагонов сошли с путей на станции Разгуляевка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

При проверке сотрудники прокуратуры установили, что работники ООО «Акрон Скрап Ростов» не соблюдали порядок закрепления вагонов. Из-за этого подвижной состав повредил инфраструктуру общего пользования, принадлежащую РЖД.

Директору предприятия, которое занимается заготовкой и реализацией металлолома, внесли представление, нарушения оперативно устранили. Также на руководителя компании наложили административный штраф.

Ранее на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково в Свердловской области сошли с путей и загорелись несколько вагонов в двух составах. После происшествия на участке провели восстановительные работы.