Поезд протаранил легковушку в Калининградской области, пострадали двое
МВД: под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом, двое пострадали
Поезд протаранил автомобиль Toyota на железнодорожном переезде в Приморске под Калининградом. Подробности сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на пути на красный сигнал светофора.
«Водитель и пассажир Toyota были госпитализированы», — уточнили в министерстве.
Ранее под Волгоградом столкнулись пассажирский поезд Казань — Адлер и КамАЗ. С рельсов сошли восемь вагонов. В распоряжении 360.ru оказалось эксклюзивное видео с места ЧП.
Автомобилист утверждал, что не успел среагировать. Однако его заподозрили в умышленном столкновении с поездом. Спустя неделю после аварии водитель грузовика умер в реанимации.