Поезд протаранил легковушку в Калининградской области, пострадали двое

МВД: под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом, двое пострадали

Поезд протаранил автомобиль Toyota на железнодорожном переезде в Приморске под Калининградом. Подробности сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на пути на красный сигнал светофора.

«Водитель и пассажир Toyota были госпитализированы», — уточнили в министерстве.

Ранее под Волгоградом столкнулись пассажирский поезд Казань — Адлер и КамАЗ.  С рельсов сошли восемь вагонов. В распоряжении 360.ru оказалось эксклюзивное видео с места ЧП.

Автомобилист утверждал, что не успел среагировать. Однако его заподозрили в умышленном столкновении с поездом. Спустя неделю после аварии водитель грузовика умер в реанимации.

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