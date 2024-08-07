Водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом КамАЗа умер в реанимации

Водитель КамАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации Волгоградской области.

«Из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации», — уточнили власти.

После аварии в больнице остаются трое пострадавших.

Авария произошла на перегоне Гремячая — Котельниково по вине водителя КамАЗа. Грузовик выехал на красный сигнал светофора и столкнулся в электровозом. В результате аварии пострадали 52 человека. Людей доставали из опрокинувшихся вагонов.

Позже стало известно, что устроивший ДТП с поездом — 44-летний уроженец Чилековского сельского поселения. Мужчина рос в работящей семье, из села он уехал, женился, но часто приезжал к пожилым родителям. После аварии детям водителя стали угрожать неизвестные.