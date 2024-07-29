Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгограде. Перевернулись минимум 8 вагонов

V1.ru: до восьми вагонов перевернулись при сходе поезда в Волгограде

Пассажирский поезд врезался в КаМАЗ на железнодорожном переезде в Волгограде и сошел с рельсов. Эту информацию изданию V1.ru подтвердил источник в администрации Котельниковского района.

«Железнодорожный переезд есть подъезд в Котельниково. Он со светофором, но без барьеров и шлагбаумов. Неизвестно, как все произошло, но на этом переезде оказался КАМАЗ, в него влетел поезд. Перевернулись 7-8 вагонов с людьми», — сообщил собеседник издания.

В Единой дежурной диспетчерской службе РИА «Новости» уточнили, что ЧП произошло с поездом Казань — Адлер. На месте работают три бригады скорой помощи, шесть вагонов лежат на боку.

«Выехал грузовой автомобиль. Как рассказывают, в него врезались, мы были в седьмом вагоне. Первые 7-8 вагонов повернулись набок», — сообщила 360.ru очевидец происшествия.

Пресс-служба РЖД позже подтвердила, что в результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда перегоне Гремячая — Котельниково после выезда водителя КАМАЗа и столкновения с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер.

«Информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда. Движение поездов на участке приостановлено», — заключили в РЖД.