Очевидцы сняли видео с места схода пассажирского поезда под Волгоградом

В Волгоградской области после столкновения с грузовиком восемь вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с путей и опрокинулись на бок. Видео с места аварии появилось в распоряжении 360.ru.

На кадры попали несколько опрокинувшихся вагонов. Одни остались на путях, другие съехали на землю.

Известно, что авария произошла на железнодорожном перегоне Гремячая — Котельниково. Представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что при столкновении КамАЗа с пассажирским составом пострадал водитель, его госпитализировали.

Сотрудники полиции Котельниковского района и руководство регионального главка выехали на место происшествия.

С рельсов в 12:35 сошли восемь вагонов поезда № 491 Казань — Адлер, уточнила пресс-служба РЖД. Движение других составов по этому участку пути приостановили.