Водителя КамАЗа заподозрили в умышленном столкновении с поездом под Волгоградом

Baza: водитель грузовика в Волгоградской области мог специально выехать на пути

Фото: РИА «Новости»

Авария с пассажирским поездом Казань — Адлер и КамАЗом в Волгоградской области могла произойти неслучайно. По информации источника Telegram-канала Baza, водитель мог специально выехать на пути.

Машинист рассказал, что увидел приближающийся к путям грузовик примерно за 800-900 метров до столкновения. Несколько раз он подал предупреждающий сигнал, но водитель не среагировал на него.

«Когда между КамАЗом и поездом оставалось около 200 метров, водитель грузовика вдруг ускорился», — написали авторы публикации.

Состав начал экстренно тормозить, но избежать столкновения не удалось. С рельсов сошли восемь вагонов. В распоряжении 360.ru оказалось эксклюзивное видео с места ЧП.

Авария произошла днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Водитель грузовика вылетел на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП. Пострадали более 50 человек.

Автомобилист утверждал, что не успел притормозить перед составом. Его жена рассказала, что супруга увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже мужчина скончался.

Ранее в Пермском крае произошла подобная авария: поезд Новый Уренгой — Москва попал в ДТП с грузовиком. Пассажиры не пострадали, травмы получил только водитель большегруза.

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