Не успел затормозить. Водитель КамАЗа объяснился после ДТП с поездом под Волгоградом

Shot: водитель столкнувшегося с поездом КамАЗа заявил, что не успел затормозить

Причиной столкновения пассажирского поезда с грузовиком КамАЗ в Волгоградской области стало то, что водитель большегруза не успел притормозить перед составом. Такую версию мужчина представил правоохранителям, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, 43-летний водитель находится в сознании, с ним работают медики. У него уже взяли тест на наркотики и алкоголь. Супруга пострадавшего ранее сообщила 360.ru, что ее мужа после аварии отвезли в реанимацию.

Крупная авария на перегоне в Котельниковском районе Волгоградской области произошло днем 29 июля. КамАЗ по неустановленной пока точно причине столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер.

Согласно последней официальной информации, при ЧП пострадали 16 человек, среди них один ребенок и два проводника. Также порядка 140 пассажиров получили ушибы и ссадины, госпитализация им не потребовалась.

Глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что устранение последствий ДТП находится под его личным контролем.