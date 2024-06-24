Двое пожарных обратились за помощью из-за отравления продуктами горения во Фрязине

Губернатор Воробьев: один пострадавший во Фрязине находится в тяжелом состоянии

Фото: Пресс-служба МЧС

Один из пострадавших при пожаре во Фрязине находится в тяжелом состоянии. Двое пожарных обратились за помощью из-за отравления продуктами горения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Один из пострадавших — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ», — написал глава региона.

Обратившихся за помощью пожарных осмотрели медики. Огнеборцы отказались от госпитализации, их жизни ничего не угрожает. На месте работают 16 бригад скорой помощи, добавил Воробьев.

По его словам, пожар во Фрязине унес жизни двух человек. Спасатели продолжают тушить огонь.

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