Двое пожарных обратились за помощью из-за отравления продуктами горения во Фрязине

Один из пострадавших при пожаре во Фрязине находится в тяжелом состоянии. Двое пожарных обратились за помощью из-за отравления продуктами горения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
«Один из пострадавших — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ», — написал глава региона.
Обратившихся за помощью пожарных осмотрели медики. Огнеборцы отказались от госпитализации, их жизни ничего не угрожает. На месте работают 16 бригад скорой помощи, добавил Воробьев.