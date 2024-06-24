Площадь пожара во Фрязине выросла до 4,5 тысячи квадратных метров

Площадь распространения пожара во Фрязине достигла 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.

К месту происшествия направили второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Пожар вспыхнул в восьмиэтажном здании в промышленной зоне на Заводском проезде. Внутри здания оказались заблокированы люди. Огонь быстро распространялся.

При пожаре погибли два человека. Есть пострадавшие, один из них в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К медикам обратились двое огнеборцев, отравившихся угарным газом. От госпитализации они отказались, угрозы их жизни нет.

На месте по-прежнему работают более 100 спасателей, применяя около 40 спецмашин. Плотное задымление осложняет тушение.