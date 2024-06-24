Оперштаб развернули на месте пожара во Фрязине

Глава городского округа Фрязино Воробьев: на месте пожара развернули оперштаб

Фото: Пресс-служба МЧС

На месте пожара во Фрязине развернули оперативный штаб. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.

Он призвал население в случае необходимости звонить по телефону службы спасения — 112. По его словам, имущественный комплекс на Заводском проезде, где вспыхнул пожар, находится в частной собственности.

«На месте развернут оперативный штаб, работают МЧС, пожарные и другие оперативные службы», — добавил Воробьев.

Для спасения людей и локализации огня задействовали более 70 человек и 24 единицы техники.

Жертвами пожара во Фрязине стали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Институционализированный ваххабизм

Дружба КНДР дорогого стоит. Почему на самом деле США разозлила поездка Путина в Пхеньян

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте