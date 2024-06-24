Оперштаб развернули на месте пожара во Фрязине
Глава городского округа Фрязино Воробьев: на месте пожара развернули оперштаб
На месте пожара во Фрязине развернули оперативный штаб. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.
Он призвал население в случае необходимости звонить по телефону службы спасения — 112. По его словам, имущественный комплекс на Заводском проезде, где вспыхнул пожар, находится в частной собственности.
«На месте развернут оперативный штаб, работают МЧС, пожарные и другие оперативные службы», — добавил Воробьев.
Для спасения людей и локализации огня задействовали более 70 человек и 24 единицы техники.
Жертвами пожара во Фрязине стали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.