Напавший на ребенка в Шереметьеве лежал в психоневрологическом диспансере

Мужчина, напавший на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево, проходил лечение в психоневрологическом диспансере и употреблял наркотики. Об этом 360.ru рассказал знакомый подозреваемого.

«Он в дурдоме лежал. У него психическое заболевание какое-то», — рассказал собеседник 360.ru.

По словам мужчины, в лечебнице напавший на мальчика, провел минимум полгода. Подозреваемый женат и у него есть маленький ребенок.

«Он строитель <… > в Египте работал на атомной станции. Он там тоже накуролесил и домой поехал», — добавил знакомый.

Подробностей мужчина не знает.

«Дома он, бывало, срывался. Алкоголя перепьет и может какую-нибудь дичь творить. <…> Мог просто зайти в магазин, кроссовки надеть и побежать», — рассказал он.

По словам мужчины, у нападавшего волевая жена. Она и держала его в узде.

«Он чуть больной. Я не знаю, как его в Египет еще медкомиссия пропустила», — признался собеседник 360.ru.

Односельчанка подозреваемого Лилия в беседе с 360.ru сообщила, что мужчина не был агрессивным и любил детей. Она предположила, что он сошел с ума. Ее шокировала новость о том, что нападавший был под наркотиками.

В аэропорту Шереметьево мужчина подошел к двухлетнему ребенку, поднял его на руки и с силой бросил на пол. Мальчик потерял сознание. Его срочно доставили в Детский клинический центр имени Рошаля, где медики диагностировали перелом позвоночника и свода черепа. Ребенок впал в кому. Как выяснилось, напавший — гражданин Белоруссии.

Отец пострадавшего мальчика рассказал 360.ru, что мама ребенка в момент нападения отошла за коляской. Сам он приехал в аэропорт, чтобы встретить семью. Момент нападения на ребенка засняли камеры видеонаблюдения.