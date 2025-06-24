Наркоман швырнул 2-летнего мальчика на пол в Шереметьево. У ребенка сломан позвоночник

МВД: мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево, задержали

Мужчина подошел к чужому двухлетнему ребенку, поднял его и резко бросил на пол в аэропорту Шереметьево. Мальчик потерял сознание, сообщил источник 360.ru.

Ребенка доставили в Детский клинический центр имени Рошаля. Медики диагностировали у него перелом позвоночника и свода черепа.

Как выяснилось, напавший — гражданин Белоруссии. Он прилетел в Москву рейсом SU-401. Медоследование показало, что мужчина был под наркотиками.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что мужчину задержали.

«Мои коллеги из транспортной полиции задержали в аэропорту Шереметьево злоумышленника, напавшего на малолетнего ребенка», — написала она.

Подробности происшествия выясняются. По данным Shot, ребенок впал в кому.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас проводится осмотр места происшествия, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«В ближайшее время злоумышленник будет доставлен для проведения допроса», — уточнили в Следкоме.

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