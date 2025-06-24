Появилось видео нападения наркомана на ребенка в Шереметьеве

Нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
На ролике видно, как мужчина подошел к мальчику, резко схватил его и с силой швырнул на пол. Судя по кадрам, нападавший был не в адекватном состоянии.
Двухлетний ребенок получил перелом позвоночника и свода черепа. Его госпитализировали в Детский клинический центр имени Рошаля. Нападавшим оказался гражданин Белоруссии, который прилетел в Москву рейсом SU-401.
Медицинское обследование показало, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании злоумышленника.
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