Знакомая напавшего на ребенка в Шереметьеве рассказала, что он любил детей

Мужчина, напавший на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево, любил детей и не употреблял наркотики. Об этом 360.ru рассказала знакомая односельчанка подозреваемого Лилия.

«Никогда такого, Чтобы он был агрессивный. Может, он сошел с ума, что ли, или что? Он любил детей, он не был агрессивным никогда. <… > У него есть семья. Дочка есть, ей полтора годика», — рассказала Лилия.

Ее шокировала новость о том, что подозреваемый в нападении на ребенка был под наркотиками.

«Он был нормальный. Он же отдыхать поехал. А так, все время для семьи старался, зарабатывал, никогда не употреблял. Тут же деревня, было бы все слышно», — отметила женщина.

Она назвала произошедшее кошмаром.

«Бедный ребеночек. Как такое он мог сделать? Я даже не верю, что он мог такое сделать. Ужас, какой кошмар», — посетовала собеседница 360.ru.

Пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в Детский клинический центр имени Рошаля и ввели в медикаментозный сон.