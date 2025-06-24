Отец пострадавшего в Шереметьеве ребенка рассказал, где была мать при нападении

Мама ребенка, которому в аэропорту Шереметьево сломали позвоночник, в момент нападения отошла за коляской. Об этом 360.ru рассказал отец пострадавшего мальчика Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим.

По его словам, сам он приехал в аэропорт, чтобы встретить семью. Отец не видел, как на его сына напали.

«Я не был на месте, мама его была и еще один человек. Мама отошла за коляской, а эта тварь его взял и кинул. Я их встречал в аэропорту», — рассказал папа.

Он отметил, что очевидцы случившегося сразу отреагировали. Также мужчина подтвердил, что его семья возвращалась из Ирана.

«Они возвращались, семья: жена и двое детей», — сообщил отец.

На двухлетнего мальчика напал мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Злоумышленника задержали. Отца пострадавшего ребенка признали потерпевшим по делу.