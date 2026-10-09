Селевой поток унес автобус с пассажирами в Чили

В столице Чили Сантьяго после аномальных дождей произошли наводнения и сходы селей. Один человек погиб, не менее шести получили ранения. Об этом сообщила газета La Tercera.

В коммуне Лас-Кондес потоки грязи и камней накрыли городской автобус с пассажирами. Люди покинули салон и перебрались на крышу, спасаясь от воды. Позднее автобус вынесло на камни. По опубликованным данным, никто серьезно не пострадал.

Ливни также затопили жилые дома, улицы, университетские здания и медицинские учреждения. Грязевые потоки повредили оборудование клиник и унесли десятки автомобилей.

По данным метеорологов, за последние дни в Сантьяго выпало от 74 до 144 миллиметров осадков. Такие объемы значительно превышают обычные показатели для октября. Из-за непогоды река Мапочо вышла из берегов, а горные водотоки активизировались.

Президент Чили Хосе Антонио Каст объявил коммуну Лас-Кондес зоной катастрофы.

Ранее в Каталонии из-за сильных ливней погибли два человека, еще один пропал без вести.