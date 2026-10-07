В Ленобласти на трассе «Кола» под колесами авто погибла 89-летняя женщина

В Кировском районе Ленинградской области под колесами «Ниссана» погибла 89-летняя пенсионерка. Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола», пишет «Мойка78» .

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла 6 октября около 10:35 на 52-м километре автодороги Р-21 «Кола».

За рулем иномарки была 35-летняя женщина. Пожилая женщина переходила дорогу вне перехода, от остановки маршрутного транспорта. Она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщил заместитель командира ОБ ДПС № 2 Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Андрей Войтулевич.

4 октября «Рено Дастер» улетел в кювет и перевернулся на крышу на трассе в Приозерском районе Ленобласти. Пострадал пассажир.