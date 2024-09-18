Обстановку возле офиса Wildberries в Москве после стрельбы сняли на видео

Возле центрального офиса Wildberries в Москве после стрельбы дежурят наряды полиции. В распоряжении 360.ru оказалось новое видео с места происшествия.

На месте работает полиция, выставлено оцепление. Обстоятельства стрельбы выясняют следователи.

В офис маркетплейса в бизнес-центре «Романов двор» 18 сентября пыталась прорваться группа из 20-30, Они начали бить стекла у входа в задние, в ответ раздалась стрельба. Один человек погиб.

По данным источника 360.ru, пострадали пятеро. Среди раненых — Рашид К., Алексей Н. и Адам С. В нападении на офис, предварительно, участвовали бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев. Во время стрельбы студентов из корпуса факультета журналистики МГУ, расположенного рядом, эвакуировали.

В Wildberries заявили, что в помещение пытались незаконно проникнуть бизнесмен Владислав Бакальчук и вооруженная охрана. Сейчас обстановка стабильная.