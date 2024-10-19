Психологов привлекли для работы с жильцами взорвавшегося дома в Кирсанове

С жильцами дома в Кирсанове, где произошел взрыв газа, работают психологи МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек», — уточнили в МЧС.
Взрыв прогремел в доме на Коммунистической улице. Два этажа вокруг квартиры, где произошло ЧП, обрушились. На новых кадрах, которые опубликовало МЧС, видно, что обломки из них выбросило наружу.
Жильцов дома срочно эвакуировали. Двое человек погибли, еще несколько пострадали. Пожарные потушили возгорание, начавшееся после взрыва, на площади 150 «квадратов».
Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке Уфы. Оказалось, что ЧП устроил пытавшийся убить соседа мужчина. Сам подозреваемый и женщина, которая находилась в его квартире, пострадали.
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