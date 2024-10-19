Сегодня 09:06 Психологов привлекли для работы с жильцами взорвавшегося дома в Кирсанове МЧС: для жильцов дома в Кирсанове подготовили ПВР на 60 человек 0 0 0 Происшествия

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С жильцами дома в Кирсанове, где произошел взрыв газа, работают психологи МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек», — уточнили в МЧС. Взрыв прогремел в доме на Коммунистической улице. Два этажа вокруг квартиры, где произошло ЧП, обрушились. На новых кадрах, которые опубликовало МЧС, видно, что обломки из них выбросило наружу.

Фото: Пресс-служба МЧС 1/2 Фото: Пресс-служба МЧС 2/2

Жильцов дома срочно эвакуировали. Двое человек погибли, еще несколько пострадали. Пожарные потушили возгорание, начавшееся после взрыва, на площади 150 «квадратов». Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке Уфы. Оказалось, что ЧП устроил пытавшийся убить соседа мужчина. Сам подозреваемый и женщина, которая находилась в его квартире, пострадали.