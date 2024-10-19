Число погибших при взрыве газа в Кирсанове возросло увеличилось до трех

Число погибших в результате взрыва в доме в Тамбовской области увеличилось до трех человек. Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Всего пострадали пять человек, из них трое погибли», — уточнили в министерстве.

Психологи МЧС продолжают оказывать помощь жильцам дома. Людей разместят в пункте временного пребывания. Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте координирует прокурор Тамбовской области Александр Гулягин.

Ранее 360.ru показал эксклюзивное видео с последствиями взрыва газа в Кирсанове. На записи видно охваченное огнем здание и обрушенные этажи. Спасатели продолжают разбирать конструкции и проливать территории на месте ЧП.