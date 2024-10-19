Взрыв в Кирсанове прогремел уже после пожара

Источник 360.ru: пожар в доме в Кирсанове произошел перед взрывом

Огонь вспыхнул в квартире в Кирсанове еще до взрыва газа. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

Он отметил, что взрыв прогремел в доме примерно в 05:00 утра.

«Там сначала был пожар на четвертом этаже, а взрыв газа был позже», — уточнил собеседник 360.ru.

По его словам, спасатели продолжают вести на месте ЧП поисковые работы.

«Под завалами находят еще [людей]», — добавил он.

Взрыв произошел в доме на Коммунистической улице, в результате погибли три человека. Всего из-за ЧП пострадали восемь жильцов, их госпитализировали. СК по Тамбовской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Огнеборцы потушили пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. Прокуратура выяснит, как эксплуатировалось газовое оборудование в здании.

Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения. В нем могут разместиться 60 человек, на месте работают психологи.