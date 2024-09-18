«Никто не понимал, что происходит». Очевидица рассказала о стрельбе у офиса Wildberries

Очевидица перестрелки у офиса Wildberries в Москве: люди не слышали стрельбу

Во время стрельбы у московского офиса Wildberries на улице находились студенты факультета журналистики МГУ, которые отдыхали в перерыве между парами. Никто из них не слышал стрельбу, рассказала 360.ru очевидица событий.

«Ничего не было слышно, никто не понимал, что происходит, все просто стояли на улице, болтали, курили. И только минут через пять нас начали загонять внутрь, говорили: „Срочно заходим внутрь“», — объяснила она.

Девушка добавила, что о стрельбе она впервые услышала от университетского охранника. Мужчина попросил студентов пройти внутрь здания и не выходить на улицу. Из университета разрешили выйти только через час.

«У нас была перемена, я вышла с журфака на улицу, и получается прямо к нам у входа подбежал охранник журфака. Сказал, что там стрельба», — отметила собеседница 360.ru.

По ее словам, со вчерашнего дня перед офисом маркетплейса стояло множество автозаков.

«Вчера тоже там стояли автозаки, очень много мужчин в форме, и мы ходили, удивлялись», — сообщила девушка.

Стрельба в офисе Wildberries в Романовском переулке произошла 18 сентября. Сооснователь компании Владислав Бакальчук заявил, что на него напали охранники маркетплейса и неизвестные люди. Полиция задержала 10 человек, на месте дежурят росгвардейцы, сотрудники МВД и следователи.

Основательница компании Татьяна Бакальчук назвала слова предпринимателя абсурдными. По ее мнению, он вместе с Сергеем Ануфриевым и Владимиром Бакиным пытался устроить рейдерский захват офиса.