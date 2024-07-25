«Не общаемся». Брат подозреваемого в подрыве машины в Москве пытался до него дозвониться

Человек, которого заподозрили в подрыве машины на севере Москвы и якобы задержали в Турции, недавно заходил в соцсети. Его брат рассказал 360.ru, что безуспешно пытался дозвониться до родственника.

«В Сети он был прямо недавно. <…> Какое-то время назад в Сети был. А так мы просто не общаемся особо близко. <…> На днях буквально переписывались», — сказал он.

Мужчина признался, что до сих пор не знает о возможной причастности брата к преступлению. Он заявил, что в интернете распространили снимок другого человека.

«Вот эта вот фотография с ружьем, которая облетела все сети, на ней изображен не он, прямо 100% вам говорю. Может, это какой-то другой Евгений Серебряков, но точно не мой брат», — заявил он.

Дозвониться до брата и других родственников собеседнику 360.ru не удалось. Поэтому ему неизвестна его судьба.

«Я еще даже увидеть не могу. <…> Сам пытаюсь дозвониться. Люди звонят, я сам честно [в шоке] от того, что в новостях увидел. Пытаюсь как-то связаться с родственниками и с ним, в том числе, у меня нет такой возможности», — рассказал брат.

Взрыв произошел 24 июля на Синявинской улице. Бомбу установили в Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека. Подозреваемому в установке взрывчатки 29 лет, он родом из Урюпинска. Турецкое агентство IHA сообщило, что его задержали в Бодруме.