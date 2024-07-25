«Не соответствует». Брат задержанного за подрыв машины Серебрякова раскрыл интересные подробности

Брат задержанного в Турции россиянина Серебрякова: на фото в СМИ другой человек

Брат задержанного в Турции россиянина Евгения Серебрякова, которого заподозрили в подрыве автомобиля в Москве, заявил, что на фото, распространившемся в СМИ, не его родственник. Об этом он сказал в беседе с РИА «Новости» .

«Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата», — заявил мужчина.

По словам собеседника агентства, он не может дозвониться до своего брата.

Речь идет о ЧП, случившемся утром 24 июля. Два человека пострадали в результате подрыва машины во дворе дома на Синявинской улице в Москве. Как выяснили следователи, случилась «детонация неустановленного предмета», находящегося в автомобиле. Снаряд взорвался, когда водитель и его супруга сели в транспортное средство.

После происшествия предполагаемого подрывника задержали в Турции. Им оказался мужчина по имени Евгений Серебряков, он попытался скрыться в другой стране под видом обычного туриста.