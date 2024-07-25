Вероятного подрывника автомобиля в Москве скоро отправят из Турции в Россию

IHA: подозреваемого в подрыве машины в Москве готовят к экстрадиции в Россию

Фото: Freepik

Задержанного в Турции Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве машины в Москве, готовят к возможной экстрадиции. Об этом заявило турецкое агентство IHA.

По информации журналистов, вместе с ним поймали еще одного человека.

«Двое задержанных были доставлены вечером в государственную больницу Бодрума под усиленной охраной», — написали в публикации агентства.

Там отметили, что после прохождения медицинского контроля задержанных отправят в город Мугла, где их передадут «соответствующим органам».

Автомобиль взорвался 24 июля на Синявинской улице в российской столице. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Как выяснили правоохранители, произошла «детонация неустановленного предмета», который находился в машине. Взрыв случился, когда водитель и его жена сели в авто. В итоге они пострадали, их госпитализировали.

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте