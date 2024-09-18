Московские врачи рассказали о состоянии пострадавших при нападении в школе Челябинска

Дети, которых доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве после нападения в школе Челябинска, удовлетворительно перенесли транспортировку. Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, двух 13-летних девочек, получивших открытые черепно-мозговые травмы, поместили в отделения реанимации и интенсивной терапии и нейрохирургии.

«Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое. По завершению обследований будет решен вопрос о тактике дальнейшего лечения», — сказали в министерстве.

В минувший понедельник, 16 сентября, вооруженный ножом и молотком подросток набросился на детей и преподавателей в коррекционной школе № 68 в Челябинске. Пострадали несколько человек, в том числе учительница химии, которая защищала детей.

Источник 360.ru отмечал, что нападавший был агрессивным, другие ребята его боялись. При этом соседка мальчика не исключила, что его, наоборот, могли довести издевательствами. По данным РИА «Новости», у подростка была шизофрения. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних он не состоял.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предположила, что причиной нападения ребенка на одноклассников мог стать очередной суицидальный квест. Заслуженный спасатель России Алексей Дударев в интервью 360.ru призвал родителей и педагогов больше заниматься со школьниками.