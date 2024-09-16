«Довели ребенка». Жительница Челябинска не исключила издевательств над напавшим на школу

Соседка напавшего на школу в Челябинске Рябова назвала его непростым ребенком

Школьника, напавшего на одноклассников в Челябинске, могли «довести» другие дети. Таким мнением с 360.ru поделилась соседка подростка Ирина Василенко.

Женщина случайно узнала о нападении на детей в школе № 68 — информацией поделился сын пенсионерки. В этом же учреждении учится ее внучка, но нападавший оказался из коррекционного филиала.

«Раз в коррекционной школе учится, наверное, проблемы у него все равно были. <…> Может быть, довели ребенка, а так вдруг ни с того ни с сего — вряд ли. <…> Я вот так предположила, что, может быть, его доставали одноклассники, издевались, <…> провоцировали», — отметила Василенко.

Она добавила, что лично не знала нападавшего.

«Не знаю [мальчика]… Я его даже мельком, наверное, не видела. <…> Страшно стало, что живешь с таким человеком», — сказала женщина.

Еще одна соседка — Людмила Рябова — в беседе с 360.ru назвала школьника непростым ребенком.

«Он же немного у них, как вам сказать, ненормальный <…> Непростой ребенок. Мы его здесь редко видим около дома. Он со школы домой сразу», — рассказала женщина.

По ее словам, после ЧП в школе родителей подростка привезли с работы домой. К подъезду подъехали машины Следственного комитета и полиции. Правоохранители уже приезжали к семье ранее.

«Потом [подростка] в больницу положили. Видать, расстройство, раз он ненормальный», — заключила соседка.

Школьник пронес в класс молоток и нож утром 16 сентября. Он набросился на одноклассников, в результате чего пострадали пять человек. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Халатность» и «Организация убийства».