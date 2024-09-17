Омбудсмен назвала возможную причину нападения на школу в Челябинске

Причиной нападения подростка на школу в Челябинске мог стать новый суицидальный квест. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции. Ее слова привело РИА «Новости» .

«Есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом, мы сейчас тоже в этом разбираемся», — сообщила она.

Нападение произошло накануне. Школьник пронес в здание молоток и нож и начал избивать одноклассников. Пострадали пять человек, в том числе учительница химии, которая попыталась дать ему отпор.

Источник сообщил 360.ru, что нападавший и ранее отличался агрессией и держал всю школу в страхе. При этом соседка подростка не исключила, что его, наоборот, могли довести издевательствами.