«Влияют на неокрепшие умы». С детьми призвали работать усиленнее после ЧП в Челябинске

Спасатель Дударев: родителям и педагогам надо больше заниматься со школьниками

Родители и педагоги в школах должны вместе следить за тем, чем занимаются и чем интересуются дети, рассказал 360.ru заслуженный спасатель России Алексей Дударев. Он объяснил, что так можно предотвратить случаи, подобные нападению на школьников в Челябинске.

Собеседник 360.ru отметил, что пока в истории с нападением на учеников челябинской школы больше вопросов, чем ответов. Однако в любом случае с детьми надо работать плотнее.

«Надо в первую голову смотреть, чем дети заняты, чем они интересуются — это совместная работа как родителей, так и школы, потому что очень много времени ребенок проводит в школе. Причем он проводит [время] со своими сверстниками, со своими одноклассниками, преподавателями. И там тоже должна идти определенная воспитательная работа», — отметил Дударев.

По его словам, детей в интернете вовлекают во всевозможные авантюры, а начинается все с довольно безобидных «заданий».

«Потихоньку ребят обучают тому, чтобы они делали провокационные вещи. Ну, а потом получаем такие результаты, когда посторонние люди влияют на неокрепшие умы через игры, через аккаунты всевозможные, через общение в соцсетях. Ну и, соответственно, получаем вот такие грустные истории», — объяснил ситуацию заслуженный спасатель России.

Днем 16 сентября подросток пронес молоток в челябинскую школу и набросился на учеников и преподавателя. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что причиной такого поведения мог стать очередной суицидальный квест.