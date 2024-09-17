Стали известны подробности нападения на школу в Челябинске

Ученик челябинской школы, напавший на других детей и учителей, не состоял на учете в ПДН. Об этом
ТАСС сообщили в пресс-службе областного Министерства образования и науки.
Образовательное учреждение работает в обычном режиме, добавили в министерстве. Оно включает в себя три подразделения, в одном из которых учащиеся с девятого класса занимаются по специальным учебным планам.
Накануне в Челябинске школьник напал с молотком на учеников и педагогов.
Пострадали несколько человек, в том числе учительница химии, которая защищала детей. Двое раненых остаются в реанимации. По данным источника РИА «Новости», подросток состоит на учете с шизофренией.
Ранее омбудсмен Мария Львова-Белова назвала возможную причину нападения на школу в Челябинске. По ее словам, парень мог проходить
новый суицидальный квест. Также он увлекался нацистскими идеями.
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