Момент взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе попал на видео

Мощный взрыв прогремел утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Момент происшествия попал на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

Запись с камеры видеонаблюдения была сделана в детской парикмахерской.

На ролике видно, как взрывной волной выбивает стекла и все помещение заволакивает дымом.

Изначально поступала информация о том, что причиной взрыва в ТЦ могла стать утечка газа. После глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, на здание упали обломки беспилотника.

Жертвой взрыва в торговом центре стала работавшая там уборщица Ида Чаваева. Два человека пострадали. После ЧП во Владикавказе родители стали массово забирать детей из школ.