Момент взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе попал на видео
Мощный взрыв прогремел утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Момент происшествия попал на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.
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