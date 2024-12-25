Очевидица ЧП в «Алании Молл» предположила утечку газа в ТЦ

Возможной причиной взрыва в ТЦ «Алания Молл» могла стать утечка газа. Об этом 360.ru сообщила очевидица Каролина.

«По основным сведениям — утечка газа, потому что на верхнем этаже как минимум одна кухня находится, прямо на четвертом», — рассказала она.

По ее словам, звуки взрыва были слышны на разных улицах города.

«Далеко не близкие районы к торговому центру. Звук был отчетливо слышен, будто взрыв был не в ТЦ через много улиц, а в соседнем, через дорогу», — добавила Каролина.

Взрыв произошел в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе 25 декабря. Минимум 13 человек пострадали, одна женщина погибла. На место ЧП выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.