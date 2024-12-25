Причиной пожара в ТЦ Владикавказа стало падение обломков дрона
Глава Северной Осетии Меняйло: пожар в ТЦ произошел из-за БПЛА
Причиной пожара в торговом центре Владикавказа стало падение обломков беспилотника. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Взрывотехники ищут части дрона на месте пожара.
«Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 08:28», — уточнил Меняйло со ссылкой на Минобороны.
По его словам, версию подтверждают предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что взрыв произошел вне здания. Дроны атаковали ряд регионов СКФО, добавил Меняйло.
Взрыв произошел в ТЦ «Алания Молл» 25 декабря. В результате в здании вспыхнул пожар. Пламя полностью потушили в 10:15. Жертвой случившегося стала одна женщина.