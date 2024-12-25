После пожара в ТЦ во Владикавказе родители стали массово забирать детей из школ

После взрыва и пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе родители стали массово забирать детей из школ и детских садов. Об этом заявил губернатор Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло в своем Telegram-канале .

«Поступает информация, что жители республики массово забирают детей из школ, детских садов. Прошу не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации», — написал он.

Глава региона отметил, что новых происшествий не произошло. Он пообещал гражданам держать их в курсе событий. Позже Меняйло заявил, что пожар в ТЦ полностью потушили.

В экстренных службах региона предположили, что взрыв в торговом центре мог случиться из-за неисправности оборудования.

ЧП произошло в фудкорте на последнем этаже здания. В результате случившегося погибла женщина.