Дочь погибшей при взрыве в ТЦ «Алания Молл» рассказала подробности случившегося

Дочь погибшей в ТЦ «Алания Молл»: мать убирала ресторан перед открытием

Жертвой взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе стала работавшая там уборщица Ида Чаваева. Дочь погибшей Карина рассказала 360.ru о случившемся.

Женщина сообщила, что ее мать пришла в ТЦ еще до открытия.

«Она там уборщицей работала с утра. Убирала ресторан перед открытием, потом в самом торговом [центре работала]», — объяснила он.

Собеседница 360.ru добавила, что не знает о причинах взрыва. Она также отметила, что уже была на опознании и подтвердила смерть матери в результате ЧП.

«Да, я ее видела», — добавила жительница Владикавказа.

Взрыв в «Алания Молл» прогремел 25 декабря. Предварительно, ЧП произошло из-за неисправного газового оборудования в фудкорте, расположенном на последнем этаже здания.

Спасатели полностью потушили пожар, вспыхнувший после взрыва. Площадь возгорания составила примерно 800 квадратных метров.