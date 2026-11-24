Мощный пожар произошел на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк». Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он уточнил, что огонь охватил склады одного из предприятий. На место ЧП прибыли подразделения МЧС и все экстренные службы. Специалисты делают все возможное, чтобы локализовать и потушить пожар.

Губернатор добавил, что в результате ЧП обошлось без пострадавших.

В пресс-службе МЧС Липецкой области обратили внимание, что распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка.

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения пламени на соседние здания и локализовать пожар на площади шесть тысяч квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Для тушения направили около 30 специалистов и семь единиц техники.

Ранее пожар разгорелся после взрыва в пятиэтажном жилом доме в Алтайском крае.