Автобус столкнулся с двумя грузовиками на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что у автобуса практически снесло всю переднюю часть.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

На месте ДТП работают следователи.

По данным РИА «Новости», в аварии погибли три женщины, 16-летний подросток и водитель автобуса.

В пресс-службе ГАИ по региону предупредили, что из-за ДТП на 1080-м километре Р-255 «Сибирь» временно организовали реверсивное движение в сторону Канска для всех транспортных средств. Водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Ранее ДТП произошло на Ленинградском проспекте в Москве. В результате пострадали две девушки.