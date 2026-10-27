IT-эксперт Лукацкий связал опасное приложение «ДПС радар» с хакерами с Украины

Вредоносная программа «ДПС радар. Топливо онлайн», которую распространяют мошенники, с высокой вероятностью имеет украинское происхождение. Об этом Zvezdanews сообщил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Специалист отметил, что около 90% кибератак сейчас проводят проукраинские группировки, стремясь нанести ущерб гражданам и компаниям, похитить чувствительные данные или нарушить работу критической инфраструктуры России.

По словам Лукацкого, программа относится к троянам класса RAT и маскируется под полезный сервис. После установки на смартфон (чаще всего под управлением Android) вредоносное ПО обеспечивает злоумышленникам удаленный доступ к устройству. В результате хакеры могут получить несанкционированный доступ к переписке, фотографиям, адресной книге и банковским приложениям жертвы.