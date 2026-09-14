Российского туриста избили и ограбили в Паттайе

Российского туриста, отдыхавшего в Паттайе, избили и ограбили ночью на улице. Об этом сообщила газета The Pattaya News .

Россиянин шел по улице Сой, на которой расположено множество увеселительных заведений и баров. К нему на мотоцикле подъехали трое неизвестных, повалили на землю и били ногами, пока он не потерял сознание.

Очнувшись, 42-летний мужчина обнаружил пропажу сумки с деньгами, банковскими картами и документами. Прохожие вызвали скорую помощь, пострадавшего отвезли в больницу. Полиция разыскивает нападавших и изучает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в Серпухове прооперировали мужчину, у которого не срасталась кость после ДТП в Таиланде. Из-за неправильной фиксации травма не заживала 10 месяцев.